Ingrid Oliveira mostra lado modelo em ensaio para fotógrafo profissional

A saltadora Ingrid Oliveira mostrou que seu talento vai além das piscinas. No Rio de Janeiro, a atleta resolveu ter um dia de modelo. Para isso, posou para as lentes do fotógrafo profissional Gabriel Molon.

Ingrid vestiu um biquíni preto e posou para as fotos na praia do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com o fotógrafo, as imagens não serão usadas profissionalmente.

“O ensaio não é de agência, é de minha autoria. Em geral, minhas fotos vão para o meu Instagram”, disse ao UOL Esporte.

De acordo com o fotógrafo, ele e Ingrid são amigos. A beleza da atleta foi um dos motivos que estimulou o ensaio.

“O intuito do meu trabalho é mostrar a beleza da mulher, com a Ingrid não foi diferente, é linda e merece ser registrada”, completou.

Além de ser o responsável pelos registros, o fotógrafo também participou do ensaio. Em uma das fotos divulgadas, ele aparece segurando as mãos de Ingrid.

Leandro Carneiro

Do UOL, em São Paulo