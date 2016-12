Kaká aparece pela primeira vez com nova namorada

O meia Kaká fez sua primeira aparição com a nova namorada, a modelo Carolina Dias. Nesta sexta-feira (23), no casamento do jogador Lucas, em São Paulo, os dois chegaram juntos, tiraram fotos, mas evitaram falar com a imprensa.

O romance com Kaká com Carolina começou a ser especulado por causa de uma foto dos dois no Instagram. A confirmação do relacionamento foi feita, na mesma rede social por Talita Bittencourt, prima do jogador.

