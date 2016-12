O último gol de um brasileiro em 2016 saiu nos Emirados Árabes Unidos

Talvez você não conheça o Caio, mas o meia do Al-Ain foi o responsável por um feito curioso neste sábado: foi o último brasileiro a marcar um gol oficial em 2016.

Jogando pela liga dos Emirados Árabes Unidos, o Al-Ain recebeu o Al-Ahli e empatou em 1 a 1. O jogo, remarcado, era válido pela terceira rodada do campeonato.

Aos 32 min do segundo tempo, Caio aproveitou um cruzamento pela direita e abriu o placar de cabeça. Como o jogo começou às 13h40 (horário de Brasília), o gol do brasileiro foi marcado pelo menos às 15h12 – o Twitter do clube registrou o gol às 15h20. Seis minutos depois, o Al-Ahli empatou com um gol de Habib Al-Fardan.

Com o empate, o Al-Ain chegou a 27 pontos em 11 jogos; embora invicto, o time é apenas o terceiro colocado da liga local, atrás de Al-Jazira (29 pontos em 12 jogos) e Al-Wasl (29 ponos, 13 jogos). O Al Ahli é quarto, com 26 pontos em 13 jogos.

Minutos antes, show de ex-cruzeirense

Na liga da Arábia Saudita, o Al-Hilal recebeu o Al-Taawon e venceu por 4 a 2, com direito a dois gols de Léo Bonatini (ex-Cruzeiro e Goiás). A partida começou às 14h50 (horário de Brasília).

O time da casa abriu o placar logo aos 5 min do primeiro tempo, com um gol contra de Ricardo Machado. Logo, Léo Bonatini ampliou aos 11 min e aos 22 min. Segundo registro do Twitter oficial do clube, o terceiro gol da equipe foi marcado às 15h11 (de Brasília).

Mohammed Al-Burayk diminuiu para o Al-Taawon ainda no primeiro tempo. Após o intervalo, Yasser Al-Qahtani fez 4 a 1, enquanto Ricardo Machado marcou a favor e fechou o placar: 4 a 2.

O Al-Hilal é o líder da liga da Arábia Saudita, com 37 pontos em 15 jogos. Já o Al-Taawon é o sétimo colocado (dentre 14 equipes), com 18 pontos em 15 jogos.