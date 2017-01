Ronaldo rebate Kroos e provoca com montagem sobre o penta

Ronaldo não deixou barato a provocação de Toni Kroos aos brasileiros nas redes sociais. Após o alemão fazer alusão ao 7 a 1 da Copa do Mundo de 2014 em mensagem, o ex-jogador brasileiro lembrou do jogo do título da Copa do Mundo de 2002, um 2 a 0 sobre a Alemanha com dois gols marcados pelo camisa 9.

Escreveu Ronaldo no Facebook. Na publicação, o brasileiro fez questão de marcar o jogador do Real Madrid e da Espanha e incluir uma imagem em alusão ao placar da decisão em Yokohama, com a bandeira do Brasil no lugar do 2 e a da Alemanha no 0, ao lado do complemento 17.

Veladamente, o lateral esquerdo Marcelo, que esteve em campo no 7 a 1, cobrou respeito do colega de Real Madrid em sua mensagem de ano novo aos seus seguidores. O defensor brasileiro não mencionou Kroos nominalmente, mas deixou indireta clara ao meio-campista.