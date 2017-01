Kroos fala sobre brincadeira com 7 a 1 e manda recado para Ronaldo

A polêmica de ano novo no mundo esportivo envolveu uma mensagem de ano novo de Toni Kroos brincando com relação ao 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil em 2014 e o ano de 2017.

Kroos publicou uma foto em seu Instagram com o ano de 2017 com as bandeiras de Brasil e Alemanha em referência ao 7 a 1.

Depois de tanta repercussão, o jogador falou sobre o assunto e até mesmo da resposta divertida dada por Ronaldo lembrando pentacampeonato da seleção brasileira e trocando a ordem das bandeiras para lembrar a vitória do Brasil em 2002.

“Muita atenção por causa de uma pequena piada. Eu desejo a vocês todos um feliz ano novo”, disse o jogador da seleção alemã em seu Twitter depois de o mundo inteiro noticiar o assunto.

Em sua página no Facebook, Kroos mandou um recado especial para Ronaldo Fenômeno. “Você me entende, Fenômeno. O mesmo para você, lenda”.

Quer receber notícias do seu time de graça pelo Facebook Messenger? Clique AQUI e siga as instruções.