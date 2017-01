Ano novo, carrão novo! Neymar aparece para treinar de Ferrari preta; veja

Neymar renovou a garagem para 2017. Na última segunda-feira (02), o atacante se reapresentou aos treinos do Barcelona, depois de passar as festas de fim de ano no Brasil, a bordo de uma Ferrari preta. O vídeo foi divulgado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

Repare que Neymar está no volante e falando ao celular.

A publicação ainda informa que, logo depois do camisa 11, chegou Lionel Messi em uma Audi SUV branca. Na sequência, o uruguaio Luis Suárez entrou no CT dirigindo o mesmo carro do companheiro argentino. Nenhum dos três parou para conversar com os fãs na porta do local.