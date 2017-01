Avatar, Todinho, Capacete… Os nomes e apelidos mais exóticos da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior sempre guarda surpresas quando se trata dos nomes e apelidos dos jovens que sonham brilhar um dia com a bola nos pés. A edição 2017 da Copinha não é diferente. Neste ano, não falta jogador com alcunha de comida, animal, objetos variados do cotidiano e até mesmo de filme. Confira!

Os nomes e apelidos mais exóticos e engraçados da Copinha

Agabo (Auto Esporte)

Alucson (Aimoré)

Akson (São Raimundo)

Avatar (Brasília)

Azeite (Flamengo-PI)

Barata (Sampaio Corrêa)

Bambu (Real Noroeste)

Biscoito (Atlético-GO)

Clayderman (Paulista Futebol)

Cuica (Operário)

Cherleston (Porto)

Clifton (Real Noroeste)

Corintiano (Brasília)

Farinha (Vitória)

Julianderson (São Raimundo)

Jomario (Alecrim)

Kedson (Trindade)

Miojo (XV de Piracicaba)

Mosca (Guaratinguetá)

Perereca (Vila Nova)

Periquito (Operário)

Pipi (Floresta)

Romércio (Coritiba)

Roniffer (Trindade)

Vaqueiro (Alecrim)