De cueca, Neymar malha ao som de rap e “tira onda” de Bruna Marquezine

Neymar postou vídeo no Instagram Stories, na tarde desta sexta-feira (03), no qual aparece de cueca, malhando e tirando onda com a atriz Bruna Marquezine. É que enquanto o jogador se exercita, a moça aparece parada, mexendo no celular.

''Eu treinando e ela também # SQN (só que não)'', diz a legenda do vídeo.

Mais cedo, na mesma rede social, Neymar festejou a chegada de Marquezine a Barcelona. Ele comemorará seu aniversário de 25 anos no próximo dia 5 de fevereiro, com festa discreta na cidade espanhola.

Conforme publicado na coluna do Ricardo Feltrin, do UOL, o craque pensa em pedir a atriz da Globo em casamento no mesmo dia.

Bruna Marquezine passou boa parte do mês de janeiro ao lado do amado na cidade catalã e havia voltado ao Brasil para compromissos profissionais.

Com o relacionamento à distância e a temporada europeia, Bruna deve fazer cada vez mais a ''ponte-aérea'' Brasil – Espanha para ver Neymar.