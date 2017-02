11 contratações que deram o que falar, mas não aconteceram

1. POTTKER NO CORINTHIANS

NOTA OFICIAL: ''Valeu, Pottker! Agora você é mais um louco do bando! Fica aqui o convite para ver um jogo do Timão em nossa Arena'' pic.twitter.com/Os4dr2sCjJ — Thiago F. Coelho (@thiagofc1982) February 8, 2017



3 de fevereiro: O presidente da Ponte Preta confirma que William Pottker será reforço do Corinthians depois do Paulistão. O acordo já estava acertado há duas semanas.

8 de fevereiro: A Ponte Preta escala William Pottker para a estreia na Copa do Brasil contra o Campinense. O atacante não poderia mais defender outro time na competição. O Corinthians se irritou e cancelou o negócio.

2. RONALDINHO NO CORITIBA

21 de janeiro: O Coritiba reserva até uma mansão para Ronaldinho, que estaria “perto de ser anunciado”.

4 de fevereiro: O time paranaense divulga uma nota avisando que Ronaldinho não vem mais por causa dos compromissos assumidos como embaixador do Barcelona.

3. DROGBA NO CORINTHIANS

Loja do Corinthians se empolga e já coloca nome de Drogba em camisa.#Futebol #Timao #Corinthians pic.twitter.com/t2iNQ88Sjp — Team Grizi Brasil (@teamgrizibr) January 14, 2017



25 de janeiro: O presidente do Corinthians conversa com Drogba e manda uma proposta salarial de R$ 600 mil que deixa o clube otimista em contratá-lo

31 de janeiro: Drogba avisa ao Corinthians que pretende continuar jogando nos Estados Unidos e mela o negócio

4. WAGNER NO CORINTHIANS

8 de novembro: O meia chega a um acordo com o Corinthians e marca até exames médicos. Contratação é dada como certa.

17 de janeiro: Depois que a negociação com o Corinthians já tinha esfriado por causa de detalhes burocráticos, Wagner é anunciado como reforço do Vasco.

5. MARINHO NO FLAMENGO

Agora é oficial @Flamengo

Marinho é do Mengão

Baita time

Mais uma pergunta

Qual Marinho vem

É o Marinho do Cruzeiro ou do Vitória??? pic.twitter.com/mdMQGQFuSL — SAMBRA (@SAMBRAjr) January 4, 2017

3 de janeiro: Flamengo fica otimista por Marinho e conta com a ajuda do empresário do atleta para tentar tirá-lo do Vitória. Torcida se empolga e faz montagem falsa nas redes sociais.

5 de janeiro: Marinho anuncia que aceitou “proposta surreal” de time chinês e frustra o Flamengo.

6. TAISON NO INTER

eu vendo o inter prestes a meter D'Alessandro, Taison e William pra jogar a série B pic.twitter.com/dZ2RMtaVn7 — Артур Mабoни (@AKA_Maboni) December 21, 2016



16 de dezembro: Empresário de Taison avisa que o atacante tem chance de voltar ao Inter e que a Série B não seria problema. Dias depois, o jogador afirma que tem “50% de chance” de voltar ao Beira-Rio.

31 de dezembro: O técnico do Shakhtar Donetsk joga um balde de água fria nas negociações e avisa que Taison é “inegociável”.

7. COLMÁN NO SÃO PAULO

Para quem duvidava que eu ia para Ciudad Del Este comprar o Colman para mandar ao São Paulo aqui está a prova. pic.twitter.com/win5I9ccf0 — Cesinha dos Teclados (@palosquinho) January 15, 2017

13 de dezembro: O presidente tricolor avisa que está perto de fechar com o atacante paraguaio e que o negócio pode ser concretizado antes do Natal.

13 de janeiro: Depois do Grêmio também entrar na briga, o São Paulo desiste de contratar Colmán, que tomou o rumo dos Estados Unidos para jogar no Dallas.

8. MARCELO MORENO NO CRUZEIRO

COMO OS JOGADORES VÊEM A CAMISA DO CRUZEIRO // COMO O MARCELO MORENO VÊ pic.twitter.com/cmxO6oZSEO — Tales (@ArrobaTales) January 7, 2017



29 de dezembro: Cruzeiro corre para anunciar Marcelo Moreno como presente de aniversário: atacante estaria “verbalmente acertado”.

12 de janeiro: Um mês depois de enviar uma proposta e não obter resposta, o Cruzeiro desiste de contratar o boliviano.

9. BARCOS NO SANTOS

5 de janeiro: O presidente do Santos vai a Buenos Aires para acertar com Barcos. A proposta é entregue e as partes chegam a um acordo.

6 de janeiro: O Santos anuncia que não vai arcar com uma dívida com o Vélez Sarsfield e desiste de contratar o atacante argentino.

10. GABRIEL FERNÁNDEZ NO GRÊMIO

Gabriel Fernandéz (quem?) é do Gremio! / Gabriel Fernandez tem problema no joelho! pic.twitter.com/IbY4V0NnC5 — Khristian Cardoso (@khristianc) January 11, 2017



10 de janeiro: O atacante uruguaio, que já tinha chegado a um acordo com o Grêmio, desembarca em Porto Alegre para assinar contrato com o clube gaúcho.

11 de janeiro: O Grêmio anuncia que desistiu de contratar o jogador de 22 anos depois do resultado de exames no joelho do atacante.

11. KAYKE NO GRÊMIO

Grêmio desistiu do Kayke pq ele não sabe tomar chimarrão sem colocar a mão na bomba (quem mora no sul me entende). pic.twitter.com/iqNgVmE3O1 — Flamengo Resenha (@FlamengoResenha) January 6, 2017



3 de janeiro: Kayke chega a Porto Alegre para assinar com o Grêmio, é recebido com festa no aeroporto e ganha até uma cuia de chimarrão de um torcedor.

5 de janeiro: O Grêmio avisa que não chegou a um acordo com Kayke e desiste da negociação. O jogador é anunciado pelo Santos dias depois.