Jogadores do Barça têm grupo de Whatsapp. Sabe quem não faz parte dele?

Como um dos maiores clubes de futebol do mundo, o Barcelona desperta muito interesse e curiosidade de torcedores e mídia de todos os lugares. Um pouquinho dos bastidores do clube foi mostrado nesta quarta (08) pelo jornal catalão Sport.

Trata-se de um grupo de Whatsapp dos jogadores do Barcelona. Imagina fazer parte do grupo que tem Neymar, Luis Suárez e Messi? E sabe quem é o administrador, aquele que põe e tira pessoas do aplicativo? Gerard Piqué.

O jornal catalão ainda mostra de forma descontraída aqueles que NÃO fazem parte do grupo , por um motivo óbvio: os chefes. Luis Enrique e membros da comissão técnica do Barcelona estão vetados na rede, assim como os dirigentes e executivos do Barcelona.

O grupo é muito usado principalmente antes das partidas do Barcelona, quando o time está reunido e com mais atividades juntas, como em viagens, por exemplo.