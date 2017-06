10 namoros que deram o que falar no esporte

Em homenagem ao Dia dos Namorados, reunimos alguns dos casais que mais renderam assunto no mundo dos esportes:

1. Senna e Galisteu

Os dois se conheceram em 1993, quando ela ainda era uma modelo desconhecida. Ficaram juntos até o dia da morte do piloto, em 1994. No velório, ela foi barrada pela família no carro que levava os parentes. Relação que só piorou depois de seu ensaio para a revista “Playboy” no ano seguinte à tragédia.

2. Xuxa e Pelé

A apresentadora também já teve um caso com Senna, mas foi o namoro com o “Rei do Futebol” que impulsionou a carreira da “Rainha dos Baixinhos”. Ela conheceu o jogador quanto tinha apenas 17 anos, e ficou com ele até os 23. Mais tarde, Xuxa revelou que nunca tinha visto um pé tão feio quanto o de Pelé. O ex-craque respondeu: “Se ela lembra disso, imagina do resto”.

3. Pato e Sthefany Brito

Em 2009, o então atacante do Milan se casou com a atriz e apresentadora da Globo em uma festa de luxo no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Nove meses depois, eles já estavam separados, e a briga judicial pelo divórcio se arrasta até hoje.

4. Elano e Nivea Stelmann

Em 2011, o ex-jogador largou a mulher Alexandra Blumer, com quem tem duas filhas, para ficar com a atriz. O namoro durou apenas quatro meses e foi mais do que conturbado. Elano processou Nivea pelo suposto envio de fotos íntimas para a diretoria do Santos e para Alexandra. Antes disso, ele teria pulado o muro da casa dela no Rio para tentar reatar o namoro. No fim, Elano conseguiu recuperar seu casamento, pediu desculpas e admitiu que os problemas pessoais afetaram seu desempenho em campo.

5. Ronaldo e Cicarelli

Os dois começaram a namorar em 2004, e a modelo passou a acompanhar o atacante nos jogos e treinos. Em fevereiro de 2005, eles se casaram em uma cerimônia luxuosa no castelo de Chantilly, na França, marcada pela expulsão da também modelo Caroline Bittencourt. “Não tivemos lua-de-mel, a gente teve uma lua de melda”, declarou Cicarelli apenas duas semanas depois da festa. Menos de três meses depois, eles já estavam oficialmente separados.

6. Guerrero e Barbara Evans

“Não sei quem ele é. Tem cara de bandido? Se tiver, é bem a cara dela”, disse Monique Evans sobre o namoro da filha Barbara com o então atacante do Corinthians Paolo Guerrero em 2014. O caso durou dez meses e terminou por causa das crises de ciúmes de ambos – a gota d’água foi a visita de uma modelo peruana à casa do jogador.

7. Victor Ramos e Nicole Bahls

No começo de 2012, o reforço do Vitória visitou o estúdio do “Globo Esporte Bahia” ao lado da namorada, que tinha acabado de tatuar o nome do jogador na cintura. Depois de alegar que estava sendo traída e acabar com o namoro (e o noivado), ela acabou removendo a tattoo.

8. Roger Flores e Deborah Secco

Eles se casaram em 2009, com uma festança no Castelo de Itaipava, na região serrana do Rio. Em 2010, chegaram a se separar por causa de supostos casos de infidelidade do jogador, mas logo reataram. Três anos depois, veio o rompimento definitivo, novamente por causa de uma suposta traição.

9. Gabigol e Rafaella

Foi uma espécie de triângulo amoroso, que envolveu também o santista Lucas Lima. Gabigol já tinha namorado a irmã de Neymar por um breve período de tempo em 2015. Em 2016, ela foi morar com Lucas Lima. Em 2017, voltou para os braços de Gabigol e se mudou para a Europa.

10. Neymar e Bruna Marquezine

O namoro mais badalado do Brasil atualmente começou em 2013, quando os dois assumiram o relacionamento durante o Carnaval. Logo depois da Copa de 2014, eles terminaram. E voltaram dias após a Olimpíadas de 2016. Agora, o casal ‘BruMar” é só alegria, e os fãs torcem para que continue assim. Feliz Dia dos Namorados pra eles!