11 vezes em que só o aquecimento já valeu o ingresso do jogo

1. Quando um craque como Cristiano Ronaldo vai jogar, vale a pena chegar mais cedo ao estádio



2. Quem chegou em cima da hora perdeu este show de habilidade de Messi e Daniel Alves no aquecimento



3. Esses caras dão show antes da bola rolar. Se deixar, o Messi põe duas bolas na rede com um só chute



4. Dependendo do jogo, os gols mais bonitos saem no aquecimento. Será que o zagueiro francês Koscielny conseguiria repetir esse lance com o jogo valendo?



5. Se tem gente pra ver, o Ibra dá show e desce até o chão com a bola no peito



6. Depois de uma tabela de ombro com Thiago Alcântara sem deixar a bola cair, Douglas Costa chutou para cima dos fotógrafos… Mas o lance foi bonito



7. Que nem esse domínio do Roberto Carlos no meio de um monte de gente dentro do campo



8. O jardineiro do Camp Nou deu mole na frente do Neymar e acabou levando um chapéu



9. Ronaldinho Gaúcho fez coisa ainda pior com este companheiro de time



10. No aquecimento, vale tudo. Só não vale cuspir o chiclete no gramado. Vejam como Payet foi educado ao não deixar o dele cair no chão:



11. Mas ninguém supera os truques, as dancinhas e a genialidade de Maradona e seu show à parte nos aquecimentos