Carro batido e 'trairagem': 6 momentos em que Denilson e Luciele "causaram"

Denilson e a mulher são conhecidos pelo bom humor nas redes sociais. Na semana em que Luciele di Camargo levou uma bronca do ex-jogador por ter encostado o carro na parede, nós aproveitamos para relembrar as vezes em que o casal “causou” na internet.

“Vou refazer meus óculos”

Essa é a mais recente de todas, já que aconteceu neste sábado (21). Denilson surtou quando sua mulher estacionou o carro colado à parede. “Você só pode estar de brincadeira, né?”, questionou ele. Luciele brincou: “como fazer o mozão sair de casa chateado em pleno sábado.”

A Fazenda: “muito ciúme e raiva”



Denilson não curtiu nem um pouco quando Luciele fez parte do elenco do reality show “A Fazenda”, da Record, em 2009. E demorou para superar: em setembro de 2017, em participação no Programa do Porchat, da mesma emissora, o ex-jogador e a amada tiveram uma “DR” ao vivo. “Fiquei com muito ciúme e raiva. Nós só não terminamos por causa de uma amiga dela”, admitiu o comentarista da Band.

“Sem chance, está muito curto!”

E Denilson parece ser um maridão ciumento mesmo. A irmã de Zezé Di Camargo e Luciano expôs o marido aos seguidores quando tentou usar um vestido curto – pelo menos, foi isso o que ele pensou. “Esquece! Sem chance, está muito curto! Esse vestido não tem chance”, reclamou o comentarista da Band. Também no Programa do Porchat, ele deixou claro que escolhe as roupas que ela pode ou não usar.

“Você acabou com uma família”

Em dezembro de 2013, Luciele assustou os fãs do casal quando postou um texto enigmático. “Você escolheu ser amante e ainda acredita que Deus tem a obrigação de te abençoar? Você acabou com uma família e ainda tem a cara de pau de buscar revelação de Deus para saber se essa união vai dar certo?”, questionou. Segundo ela, foi só uma “dica para certas pessoas” – a esposa de Denilson garantiu: “tudo certo no meu lar.”

Intimidade a dois? “Quase nunca”

Não sabemos se é verdade, mas foi o que ela disse no Programa do Porchat. “Atividade lá em casa? Quase nunca. Sempre tem alguma coisa pra atrapalhar, seja criança chorando ou alguma outra história”, revelou. Eles têm dois filhos: Davi e Maria Eduarda.

“Trairagem do caramba”

No dia 12 de outubro, a família e alguns amigos estavam em um jatinho. Enquanto todos conversavam, Denilson dormia com certa tranquilidade… Mas não durou muito tempo. “Acordando o Ray Charles no voo”, escreveu ela na legenda do vídeo em que seu marido é acordado com um grito e um enorme susto. “Trairagem do caramba, velho. Eu estava quase entrando em off de verdade”, disse o ex-jogador.