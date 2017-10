20 jogadores que chegaram no auge depois de ficarem carecas

Faz parte do amadurecimento: os jogadores a seguir foram ganhando experiência, viraram atletas completos e, naturalmente, perderam cabelo com o tempo. Você nem deve lembrar que alguns deles seguir já foram cabeludos um dia. É porque já estavam carecas quando começaram a brilhar para valer no futebol:

1. ZIDANE

COM CABELO: Promessa do Bordeaux

SEM CABELO: Craque do Real Madrid e da seleção francesa

2. BARTHEZ

COM CABELO: Campeão da Europa com o Marseille

SEM CABELO: Campeão do mundo com a França

3. ROBBEN

COM CABELO: Campeão holandês no PSV

SEM CABELO: Campeão de tudo no Bayern

4. SNEIJDER

COM CABELO: Revelação do Ajax

SEM CABELO: Craque da Inter campeã do mundo

5. CAMBIASSO

COM CABELO: Independiente e seleções de base da Argentina

SEM CABELO: Real Madrid, Inter de Milão e seleção principal

6. VERÓN

COM CABELO: Ganhou a Série B com o Estudiantes

SEM CABELO: Ganhou a Libertadores com o Estudiantes

7. PEPE REINA

COM CABELO: Reserva no Barcelona

SEM CABELO: Titular no Liverpool e no Napoli

8. TIM HOWARD

COM CABELO: Buscava espaço na MLS

SEM CABELO: Mais de 350 jogos na Premier League

9. PATRICK VIEIRA

COM CABELO: Reserva no Milan

SEM CABELO: Titular do Arsenal campeão inglês

10. THIERRY HENRY

COM CABELO: Jovem atacante do Monaco

SEM CABELO: Craque do Arsenal e da seleção francesa

11. JAAP STAM

COM CABELO: Zagueiro normal do PSV

SEM CABELO: Zagueirão assustador do Manchester United

12. CANNAVARO

COM CABELO: Mais um bom zagueiro italiano

SEM CABELO: Campeão da Copa e melhor jogador do mundo

13. INIESTA

MUITO CABELO: Mais um jogador revelado pelo Barça

POUCO CABELO: Herói do Barça e da seleção espanhola

14. ROGÉRIO CENI

MUITO CABELO: Jovem goleiro, aposta do São Paulo

POUCO CABELO: Maior ídolo da história do clube

15. MARCOS

COM CABELO: Marcos

SEM CABELO: São Marcos

16. FÁBIO SANTOS

COM CABELO: Campeão gaúcho

SEM CABELO: Campeão mundial

17. ALESSANDRO

COM CABELO: Passagem apagada pelo Palmeiras

SEM CABELO: Passagem de destaque pelo Corinthians

18. BASÍLIO

COM CABELO: Surgiu no Coritiba

SEM CABELO: Campeão brasileiro com o Santos

19. ROBERTO CARLOS

COM CABELO: Destaque do Palmeiras

SEM CABELO: Ídolo da seleção e do Real Madrid

20. RONALDO

COM CABELO: Reserva da seleção

SEM CABELO: Herói da seleção

