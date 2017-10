Neymar faz nova tatuagem inspirado em sua 'crush' Demi Lovato

A suspensão de Neymar rendeu mais desenhos no corpo do craque. Nos últimos dois dias, o jogador brasileiro fez duas tatuagens em lugares diferentes do corpo. Dessa vez, na tarde desta sexta-feira (27), ele tatuou um leão em cima de sua mão esquerda. E o desenho não é por acaso.

A nova tatuagem do craque do PSG é inspirada em uma que a cantora americana Demi Lovato também tem em sua mão esquerda. Demi fez o desenho no final de abril deste ano. Na época, os fãs levantaram diversas hipóteses sobre a nova tatuagem, podendo ter relação com o signo dela ou seria uma homenagem a um de seus cães, Buddy, que já morreu. Tiveram fãs ainda que afirmaram que se tratava de uma tatuagem par com a de Guilherme Bomba, seu ex-namorado, que tem um tigre no mesmo lugar do corpo. Demi chegou a desmentir essa última hipótese em seu Twitter, na época.

Fora essa possível homenagem, o jogador e a cantora já gravaram diversas cenas para um novo clipe dela. As filmagens devem sair em breve para toda a web. A nova tatuagem de Neymar foi feita pelo tatuador Thieres Paim, que trabalha com Adão Rosa, responsável pelos desenhos recentes que o atacante colocou na pele.

Na quinta-feira (26), Neymar também fez uma nova tatuagem. Sem revelar o desenho, ele e seu tatuador compartilharam em suas redes momentos em que o craque fazia um novo desenho. Nos posts, era possível ver que a nova imagem era na panturrilha da perna direita do jogador do PSG.

Relembre a amizade

A relação de Neymar e Demi Lovato tornou-se pública em julho deste ano, quando o jogador postou em seus Stories a nova música da cantora na época, “Sorry Not Sorry”, elogiando o trabalho da norte-americana. Depois, ainda no mesmo mês, os dois se encontraram pessoalmente e compartilharam fotos do encontro, durante um jogo do Barcelona, realizado em Nova Jersey, nos EUA.

