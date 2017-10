Você não imaginava que estes caras já foram companheiros de time

Marcelo e Roger Machado jogando no mesmo time? Já aconteceu, e não foi em pelada de fim de ano: eles disputaram o Brasileirão de 2006 pelo Fluminense

Zidane agora é o treinador de Sergio Ramos, mas eles já jogaram juntos no Real Madrid “galáctico” de 2006

Sergio Ramos, quem diria, também já foi companheiro de Daniel Alves, que por tanto tempo foi seu rival no Barça. Eles jogavam no Sevilla em 2004

Dani Alves y Sergio Ramos con el Sevilla… Qué pedazo de foto!!! pic.twitter.com/YezbjvAlA4 — LEGACYfutbol (@LEGACYfutbol) November 6, 2015

Cristiano Ronaldo e Piqué também já dividiram o vestiário no Manchester United

Cómo se llevaban Cristiano Ronaldo y Piqué en Manchester United pic.twitter.com/A45CEPcVHe — FC Barcelona (@Net_FCBarcelona) April 23, 2017

Simeone tabelava com Torres no Atlético de Madri em 2004, e agora decide se ele joga ou não

Fred e Benzema seguiram destinos bem diferentes depois de jogarem juntos no Lyon em 2008

Hoje no São Paulo, Lugano treinava com Ibrahimovic no PSG em 2012

Alexis Sanchez e Falcao foram campeões argentinos com o River Plate em 2008

Feliz por volver a jugar en el monumental de River Plate …. la que un día fue mi casa 😊👏🔴⚪️ pic.twitter.com/KYOs1cBm9C — Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) March 23, 2017

Yaya Touré tinha 22 anos quando teve o privilégio de jogar ao lado de Rivaldo no Olympiakos, em 2006

Yaya Touré y Rivaldo en el Olympiakos. pic.twitter.com/uPsuYuHHjU — Ángel Herrera (@AngelHerreran) August 16, 2017

Özil era do Real, Rakitic é do Barça e os dois já jogaram juntos no Schalke 04

4) Ivan Rakitic y Mesut Ozil coincidieron en el Schalke 2007/08 pic.twitter.com/EyXkBZ5LHi — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) April 30, 2016

O Schalke 04 também já reuniu o goleiro Neuer e o ex-atacante Raúl

Você Sabia? Neuer e Raul foram companheiros no Schalke 04. pic.twitter.com/4Mn3MukwFZ — Futebol Europeu (@ifuteboleuropeu) January 23, 2017

Harry Kane e Jamie Vardy eram reservas no Leicester antes de chegarem à seleção inglesa

Vardy y Harry Kane sentados en el banco de suplentes de un Leicester en segunda. Hoy los dos 9 de la selección. Alta foto. pic.twitter.com/tnvuglEnax — 👽 🙀 (@LariDelCosmos) April 23, 2017

Kroos e Vidal já jogaram no mesmo time, e não foi no Bayern de Munique: em 2010, eles estavam no Bayer Leverkusen

Lembra do David Moyes, que treinava o Manchester United? Já foi companheiro do Beckham no Preston North End

Beckham and Moyes at Preston in the 94/95 season! pic.twitter.com/0GAevQmUMX — 90s Footballers (@90sPlayers) July 3, 2015

Quem era mais promissor naquele time do Benfica em 2007: Freddy Adu ou Di María?

O corintiano Kazim jogava com o ex-corintiano Roberto Carlos no Fenerbahce em 2008

Philippe Coutinho tabelava com Fumagalli no Vasco campeão da Série B em 2009

Zinho era auxiliar técnico do Vasco quando Nenê chegou ao time, mas os dois já tinha jogado juntos no Palmeiras em 2002

Cazares, hoje no Atlético-MG, jogava ao lado de Trezeguet no River Plate

Juan Cazares y David Trezeguet en un entrenamiento de River Plate. pic.twitter.com/z0HILhE7 — Andrés Granizo (@andresgranizo_) July 18, 2012

Neste clássico português em 2007, Alecsandro e Nani formavam o ataque do Sporting contra o Porto, do zagueiro Pepe

Loco Abreu já jogou em muitos clubes na sua carreira, até mesmo no Grêmio que tinha Ronaldinho Gaúcho em 1998

Loco Abreu e Ronaldinho no Grêmio.

Teve isso? pic.twitter.com/81klNJ1KGB — essediafoilouco™ (@essediafoilouco) June 14, 2015

Alguns ex-companheiros voltaram a se encontrar, mas na TV: os comentaristas Roger Flores e Caio Ribeiro jogavam juntos no Fluminense em 2001

