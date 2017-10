12 jogadores que usaram redes sociais para procurar clube

LinkedIn, Facebook, Twitter… Vale tudo na hora de distribuir o currículo para procurar um novo emprego. No futebol, quando um jogador fica desempregado, não é muito diferente. Existem até sites específicos para ajudar os atletas a encontrar um time. Veja a seguir quem já se anunciou pela internet:

1. Cristian Zaccardo

Em outubro de 2017, o pequeno Hamrun Spartans, de Malta, passou a contar com um campeão do mundo em seu elenco: o italiano Cristian Zaccardo, que jogou a Copa de 2006. Ele estava sem clube desde julho, quando deixou o Vicenza. Conseguiu ser contratado graças a um anúncio no LinkedIn. “Recebi ofertas das mais variadas, da América à Austrália, além de Holanda, Canadá e Grécia”, escreveu ele em um artigo na rede social.

2. Demy de Zeeuw

O volante holandês que disputou a Copa de 2010 passou seis meses sem jogar em 2014 e resolveu se promover em um anúncio no LinkedIn: “Estou procurando por um novo clube na Europa, no Oriente Médio ou nos Estados Unidos. Salário depende da cidade, do time e do país”. Quem o contratou foi o NAC Breda, que lutava contra o rebaixamento no Campeonato Holandês. Apesar de suas boas atuações, De Zeeuw não evitou a queda do time e se aposentou logo em seguida.

3. Ruy Cabeção

Quando ficou sem clube em 2012, o lateral que já passou por Cruzeiro, Fluminense, Grêmio e Botafogo fez um anúncio no Twitter. Conseguiu ser contratado pelo Alecrim-RN. Em 2014, ele repetiu a estratégia com vários posts no Instagram em que avisava estar livre para negociações e deixava o telefone de contato. Depois disso, passou pelo Mixto-MT e pelo Operário-MT antes de encerrar a carreira em 2015.

4. Alvaro Brachi

No começo de 2016, o treinador do NK Domzale, da Eslovênia, publicou um anúncio no LinkedIn avisando que estava em busca de um lateral direito ofensivo que se adaptasse ao esquema 3-4-3. Mais de 150 jogadores se candidataram à vaga e o escolhido foi o espanhol Alvaro Brachi, que teve passagens por Betis e Espanyol. Ele ficou um ano e meio no time esloveno e está desempregado de novo.

5. Vinícius Pacheco

Em 2014, o atacante Kieza estava jogando na China e fez um post sobre a experiência de viajar em um trem-bala a 300 km/h. Nos comentários, um velho amigo apareceu pedindo emprego: o atacante Vinícius Pacheco, hoje no Fortaleza. Na época, Vinícius tinha encerrado seu contrato com o Flamengo e estava desempregado. “Mano, tô sem clube! Não consegue me empregar aí?”, escreveu para Kieza. Seu destino no fim do ano não foi a China, mas sim o Boavista-RJ. Ainda passou por Volta Redonda e Avaí antes de chegar ao Fortaleza. Além do futebol, ele também investiu no setor de depilação e esmaltes.

6. Douglas

Em julho de 2017, o Sporting avisou que não contava mais com o zagueiro brasileiro Douglas, revelado pelo Joinville e naturalizado holandês. O empresário do jogador resolveu então sair à procura de um novo clube. Fez um anúncio no LinkedIn com os dados do brasileiro, seu currículo no futebol e a mensagem “disponível para transferência”. Não deu certo: a publicação foi apagada e ele continua encostado no Sporting.

7. Rafael Gaúcho

Foi assim que o atacante ficou conhecido quando passou por Juventude, Flamengo e Atlético-MG. Depois de tanto tempo na Europa, ele agora atende por Rafael Ledesma. Em 2016, ficou sem clube, e resolveu fazer um perfil no Fieldoo, que é uma espécie de LinkedIn para jogadores de futebol. Graças ao anúncio, conseguiu uma vaga no Jelgava, da Letônia. Em seguida, foi para o Vitebsk, de Belarus.

8. Paul Hayes

“Talvez as redes sociais sejam o melhor caminho a seguir para conseguir uma transferência nos dias de hoje”, comentou o experiente atacante inglês Paul Hayes ao ser contratado pelo Newport County graças a um anúncio na internet em outubro deste ano. Aos 34 anos, ele é um “cigano” dos times menores da Inglaterra e vai tentar ajudar a equipe a subir para a terceira divisão.

9. Nathan Tyson

O atacante inglês foi dispensado pelo Doncaster Rovers em 2016 e resolveu apelar ao LinkedIn para arrumar um novo clube. Em apenas dois meses, conseguiu ser contratado pelo Kilmarnock, da Escócia. Neste ano, engatou outra transferência para o Wycombe Wanderers, da quarta divisão inglesa.

10. Bojan Jokic

O lateral da seleção eslovena disputou a Copa do Mundo de 2010 e as eliminatórias para o Mundial da Rússia, mas estava encostado no Villarreal. Graças ao seu perfil no Fieldoo, o LinkedIn dos boleiros, ele conseguiu ser transferido para o FK Ufa, da primeira divisão russa.

11. Branko Ilic

O Fieldoo, a rede social dos boleiros, realmente deu certo na Eslovênia, onde outro jogador de seleção conseguiu emprego graças ao seu perfil no site. O zagueiro Branko Ilic, de 34 anos, jogou a Copa de 2010 e estava à procura de um clube depois de passar pelo Urawa Reds, do Japão. Caprichou no anúncio e foi contratado pelo Olimpja Ljubljana, da Eslovênia.

12. Miralem Pjanic

Ele é titular de um dos maiores clubes do mundo e está no auge da carreira aos 27 anos. Mas vai saber, né… Precavido, o meia bósnio mantém o seu perfil no Fieldoo atualizado desde 2013. Será que a moda pega?

VEJA TAMBÉM:

Você não imaginava que estes caras já foram companheiros de time

Zico no Vasco, Pelé no Fla… 15 “reforços” que só duraram um dia