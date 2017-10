Novo visual? Neymar aparece com cabelo verde nas redes sociais

Neymar voltou a roubar a cena nas redes sociais por conta de um visual diferente nesta segunda-feira. O atacante do PSG postou uma foto em sua conta no Instagram em que aparece com o cabelo pintado de verde.

Não é possível saber, porém, se Neymar adotará o novo visual ou se tudo não passou de uma brincadeira. No treinamento do PSG desta segunda, o atacante apareceu com as madeixas cobertas por um gorro. Em vídeo postado pelo colega de time Kimpembe, porém, o brasileiro é filmado com o cabelo com as cores naturais enquanto dança no vestiário.

O brasileiro voltou a treinar com o PSG nesta segunda, depois de um fim de semana de folga. Ele aproveitou o período livre para ir a Barcelona, onde visitou o filho Davi Lucca e reencontrou ex-companheiros do time catalão.

E não é só o cabelo verde que é a novidade da semana para os seguidores do astro. Semana passada, o jogador fez duas novas tatuagens em seu corpo: uma em sua perna direita e uma na mão esquerda. O primeiro desenho não foi revelado por Neymar até hoje, mas a sua nova tatuagem da mão é um tigre, que foi inspirada em um desenho que sua amiga, Demi Lovato, também tem tatuado.