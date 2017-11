10 coisas que ninguém entende como foram parar em campo

Um dos problemas que o futebol não conseguiu resolver depois de tanto tempo é o dos torcedores sem noção que atiram objetos no campo. Antigamente eram chinelos, pilhas ou o saudoso Motorádio

Teve até o caso do goleiro que ligou o rádio para ouvir a narração do jogo

Mais recentemente, tentaram acertar Neymar até com sanduíche

Tudo isso foi “normal” perto destes casos que beiram o inexplicável:

1. Depois do palmeirense que levou um porco para o estádio, estes alemães tiveram a ideia de atirar peixes na torcida adversária

Heads up! Hansa Rostock fans hurled fish at the home Carl Zeiss Jena supporters in the German third tier on Saturday 😂🐟 pic.twitter.com/TngTy4kMTE — Ladbrokes (@Ladbrokes) October 16, 2017

Será que os torcedores do Hansa Rostock levaram um isopor ou carregaram os peixes na mochila mesmo?

2. Os torcedores do Quilmes deram um jeito de colocar galinhas vivas em campo para provocar o River Plate em 2012

E ainda vestiram cada uma delas com as cores do River

3. Na Dinamarca, teve chuva de ratos mortos durante o clássico entre Brondby e Copenhague

4. Agora tente imaginar como um cidadão conseguiu transportar uma cabeça de touro para dentro do estádio

Provocação “light” dos torcedores do Dresden ao RB Leipzig

5. Será que pode entrar com garrafa de uísque na arquibancada?

Deve ter voado do camarote do Vicente Calderón durante a derrota do Atlético de Madri para o Sevilla na Copa do Rei de 2006

6. Será que os torcedores do Racing fingiram estar machucados para entrar de muletas no estádio?

Só isso explica uma chuva de muletas para protestar contra o time

7. Como este carrinho de mão foi parar no meio da torcida do América do México no jogo contra o São Caetano pela Libertadores de 2004?

8. E por que estes torcedores da Inter fizeram isto com uma moto?

Que desperdício

9. O que aconteceu com o policial que teve seu capacete arremessado na Vila Belmiro?

Quase acertou o Cássio na semifinal da Libertadores de 2012

10. Já tivemos morte por sinalizador na Libertadores e rojão estourando em campo no Brasileirão, mas nada supera o caso da granada atirada no gramado

Aconteceu no Irã, em 2012: um jogador afastou o objeto sem saber o que era e causou a explosão, que por sorte não feriu ninguém

