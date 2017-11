5 fantasias que Neymar já usou na vida real e nas redes sociais

Nesta semana, Neymar resolveu aparecer em suas redes sociais com diferentes visuais. Mas tudo tinha um motivo: a comemoração do Halloween. O craque brasileiro apareceu vestido de vilões de filmes famosos, de fantasma e até ousou em usar máscaras. E essa não é a primeira vez que ele aparece em público fantasiado.

Confira cinco fantasias que o camisa 10 do Paris Saint-Germain já desfilou na vida real e nas redes sociais:

1 – Coringa

Horas depois da vitória do PSG por 5 a 0 sobre o Anderlecht, na terça-feira (31), Neymar e os demais jogadores foram comemorar a goleada em uma festa. Mas não era qualquer festa.

Com a temática de Halloween, todos eles foram fantasiados com personagens de terror. Em seu Instagram, o camisa 10 da equipe francesa postou uma foto fantasiado de Coringa, que é o vilão dos filmes do Batman.

2 – Máscara de Halloween

Antes de ir para a festa de comemoração com seus amigos de clube, Neymar já tinha postado em seu Stories uma foto usando uma espécie de máscara toda preta, que homenageava a data comemorativa. Na verdade, a “máscara” é um filtro do próprio aplicativo, disponível para todos os usuários.

3- Fantasma

Os treinos do Paris Saint-Germain também são um dos lugares que Neymar já apareceu fantasiado. No fim do mês passado, o craque brasileiro foi filmado por seu amigo Daniel Alves, dançando, fantasiado com uma espécie de capa com capuz, que lembra um traje de fantasma. Na legenda do vídeo o lateral do PSG escreveu: “Halloween?”.

4 – Quico, do Chaves

O casal mais famoso das redes não está mais junto, mas a presença de BruMar em várias festas de aniversário de amigos e familiares renderam boas fantasias.

Em 2013, o cantor Thiaguinho festejou seu aniversário em um buffet na zona sul de São Paulo, que contou com diversas pessoas famosas, entre elas, o jogador Neymar. Com a temática de fantasia, o jogador do PSG e Bruna Marquezine, sua namorada na época, foram fantasiados de personagens: ele, do personagem Quico, do seriado mexicano Chaves, e ela, de Dorothy, da famosa série “O Mágico de Oz”.

5 – Batman

Já em 2016, quando o casal voltou a circular junto e aparecer em diversas postagens na web, foi a vez deles se aventurarem em uma fantasia mais ousada. O jogador se vestiu do super-herói Batman, da DC Comics, e Bruna foi de Mulher-Gato, também da série americana. A ocasião das fantasias foi a festa de aniversário do surfista e amigo do casal, Gabriel Medina, em Maresias, São Paulo.



