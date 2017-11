Depois do falastrão inglês, Neymar ganhou mais um crítico feroz na Europa

Você deve se lembrar do Joey Barton, o jogador inglês que ficou famoso não pelo que fez em campo, mas pelas coisas que disse sobre Neymar

“Esse tal de Neymar é superfaturado, não anda na mesma rua de Messi e Ronaldo”

Entre outras coisas, ele disse que Neymar não passava de “xixi de gato”

Neymar is the Justin Bieber of football. Brilliant on the old You Tube. Cat piss in reality…

— Joey Barton (@Joey7Barton) March 25, 2013