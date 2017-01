Kroos deseja ‘Feliz 2017′ sem perder piada do 7 a 1; Marcelo pede respeito

2017 mal começou e Toni Kroos não perdeu a piada. O meio-campista do Real Madrid e da seleção alemã aproveitou o primeiro dia do ano para brincar e relembrar a goleada de 7 a 1 sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo-2014.

Em seu perfil oficial no Instagram, Kroos postou uma mensagem de ‘Feliz 2017’ um pouco diferente, para revolta de alguns torcedores e risadas de outros que gostaram da brincadeira.

Mas a postagem de Kroos parece não ter agradado muito a um companheiro de clube. O lateral esquerdo Marcelo pediu ‘respeito’.

Feliz año a todos mucha salud y RESPETO a los demás siempre!

Feliz ano novo a todos muita saude e RESPEITO Ao próximo sempre! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 — Marcelotwelve (@MarceloM12) January 1, 2017

E você, curtiu a piada?