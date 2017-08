Hackers invadem redes sociais do Barcelona e “anunciam” Di María

As redes sociais do Barcelona causaram um grande furor no mundo nesta terça-feira. Por volta das 23h, o Facebook e o Twitter do clube anunciaram a contratação de Angel Di María, do Paris Saint-Germain. No entanto, a “oficialização” do argentino não passou de uma pegadinha do grupo de hackers OurMine, que invadiu as contas oficiais dos catalães.

Dois minutos depois, os próprios hackers se identificaram, decepcionando parte dos torcedores blaugranas. “Oi, Barcelona, somos o OurMine, por favor entre em contato com a gente. Desculpem pelo engano”, tweetou o grupo na conta do Barcelona.

Meia hora após a invasão, os próprios hackers apagaram os posts sobre Di María, mas deixaram outro tweet fazendo uma autopromoção com o trending “FCBHack”.

Mais tarde, o Barcelona confirmou a invasão. “Nossas contas foram hackeadas esta noite. Estamos trabalhando para solucionar o mais rápido possível. Obrigado pela paciência”, escreveu no Twitter.

Esta noche nuestras cuentas han sido hackeadas.

Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible.

Gracias por vuestra paciencia. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 23, 2017

Essa não é a primeira vez que o OurMine invade contas famosas nas redes sociais. Em 2016, o grupo já hackeou os perfis de Twitter, Instagram, LinkedIn e Pinterest de Mark Zuckerberg, CEO e fundador do Facebook. Recentemente, os hackers invadiram as contas do Netflix dos EUA e também do Youtube.