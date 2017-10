Mulher de Denilson estaciona o carro mal e leva bronca do ex-jogador

Cenas de pura violência chamaram atenção para os minutos finais do duelo entre Flamurtari e Vëllaznimi, pelo campeonato do Kosovo, nesta sexta-feira, na capital do país, Pristina. O goleiro do time visitante, Altik Muhaxhiri, marcou o gol de empate por 1 a 1 nos acréscimos do confronto e, na comemoração do tento, um torcedor invadiu o campo com uma barra de ferro e acertou num jogador do Vëllaznimi.