Cristiano Ronaldo e namorada anunciam nome da futura filha em vídeo

Em 2015, Ben McCleskey e Avery Armstrong se conheceram na primeira edição do “Swipe Right Night”, evento anual em que o Tinder ajuda a promover um jogo do Atlanta Hawks e permite que casais combinados por meio do aplicativo se encontrem durante a partida. Dois anos depois, os dois vão se casar, e a franquia vai cumprir sua promessa e arcar com os custos da cerimônia.