5 "pistas" que Brumar ainda vive...pelo menos para os fãs

Neymar e Bruna Marquezine terminaram o namoro no final de junho, nas férias do jogador, mas os fãs nunca deixaram de sonhar com o retorno do casal “Brumar”. Músicas, reencontros, pequenas declarações, momentos de “sofrência” da atriz ou do jogador nas redes sociais são suficientes para reacender a hashtag da torcida.

No último mês, o jogador, principalmente, foi quem deu mais o que falar entre os fãs que acharam “pistas” de que Brumar ainda não foi superado nos mínimos detalhes.

O chamego no casamento de Marina Ruy Barbosa



O ex-casal roubou a cena no casamento de Marina e Xandinho Negrão. Sentados juntos, trocaram olhares, conversas e o ponto alto da festa que levou os fãs à loucura: uma possível recaída. Tudo filmado por quem estava no local e que rapidinho ganhou a web.

“Não é mentira”: a fala no programa de Tatá Werneck que incendiou a web

A participação de Neymar no programa Lady Night, de Tatá Werneck, também deu indícios de que Brumar ainda não foi superado pelo próprio casal. Em um dos quadros, Tatá perguntou “qual é a pessoa que mais ama na vida”? e brincou “Bruuuu…”. Então, Neymar deu a brecha: “Não é mentira”, disse o jogador.

Epaa…o quadro na parede



Logo que voltaram a namorar em dezembro de 2016, o casal foi a uma festa à fantasia. Os dois foram combinando. Bruna de Mulher Gato e Neymar, de Batman. A foto da ocasião está “imortalizada” na parede da casa de Neymar, como o próprio jogador mostrou nas redes sociais “sem querer”.

A dica de Ivan Moré

Até o apresentador da Globo Ivan Moré deixou escapar algo para o time Brumar. “Neymar está bem na fita”, escreveu Ivan na legenda de uma foto ao lado da atriz.

Um beijo, meu amor





Neymar cantou na internet uma música romântica. E foi o suficiente para os fãs cravarem: esse coração tem dona e ela se chama Bruna Marquezine.

Veja mais:

Neymar assume que já foi palmeirense e brinca sobre ainda amar Marquezine

Marquezine? Neymar manda beijo para “seu amor” em música romântica

Novo vídeo mostra suposto beijo entre Neymar e Marquezine e fãs enlouquecem